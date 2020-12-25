Губернатор рекомендовал работодателям Тюменской области сделать 31 декабря выходным днем

Установить 31 декабря 2020 года нерабочий день с сохранением заработной платы рекомендовано всем работодателям Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал Александр Моор 25 декабря, сообщает пресс-служба губернатора.
"Правительство региона поддержало инициативу президента нашей страны Владимира Путина и партии "Единая Россия", а также многочисленные обращения ко мне тюменцев в социальных сетях", – пояснил решение губернатор.
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