Губернатор рекомендовал работодателям Тюменской области сделать 31 декабря выходным днем

Установить 31 декабря 2020 года нерабочий день с сохранением заработной платы рекомендовано всем работодателям Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал Александр Моор 25 декабря, сообщает пресс-служба губернатора.

"Правительство региона поддержало инициативу президента нашей страны Владимира Путина и партии "Единая Россия", а также многочисленные обращения ко мне тюменцев в социальных сетях", – пояснил решение губернатор.