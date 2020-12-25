Губернатор рекомендовал работодателям Тюменской области сделать 31 декабря выходным днем

13:57 25 декабря 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
admtyumen.ru

Установить 31 декабря 2020 года нерабочий день с сохранением заработной платы рекомендовано всем работодателям Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал Александр Моор 25 декабря, сообщает пресс-служба губернатора.

"Правительство региона поддержало инициативу президента нашей страны Владимира Путина и партии "Единая Россия", а также многочисленные обращения ко мне тюменцев в социальных сетях", – пояснил решение губернатор.

Теги: Александр Моор , Владимир Путин , губернатор , Новый год , правительство Тюменской области , президент
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2020