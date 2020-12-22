Александр Моор сегодня выступит с ежегодным посланием облдумы

Губернатор Тюменской области 22 декабря выступит с ежегодным посланием облдуме "О положении дел в области и перспективах ее развития", начало в 10:00.

Губернатор подведет итоги 2020 года и проанализирует перспективы социально-экономического развития региона на 2021 год. Как сообщает Оперштаб, особое внимание в послании будет уделено новым вызовам, на которые предстоит ответить региональным и муниципальным органам власти, гражданскому обществу и бизнесу.

Прямая трансляция пройдет на сайте думы, на портале органов государственной власти Тюменской области, а также в прямом эфире телекомпании "Тюменское время", в соцсетях сообщества "Тюменская область" (Vk и Ok ) и в аккаунтах губернатора (Vk и Ok).