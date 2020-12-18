Тюменские депутаты поддерживают медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией

Поддержку тюменским врачам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, оказывают депутаты городской думы. Доставку медикаментов на дом пациентам старше 65 лет и развозку медиков к пациентам в рамках волонтерской деятельности взяли на себя заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов и депутат Александр Григорьев.

"В фокусе нашего внимания – врачи, а также пациенты старшего возраста, которые в силу принятых ограничений не могут активно передвигаться, в том числе, ходить за лекарствами в аптеки, чтобы не подвергать себя риску заражения", — рассказал Дмитрий Осипов. Список назначенных тому или иному пациенту лекарств формируется врачами поликлиники, в аптечной сети формируются заказы. В дальнейшем их доставку до квартиры обеспечивают волонтеры.

Депутат Александр Григорьев в своем избирательном округе оказывает помощь медикам, доставляя их на личном транспорте к проходящим лечение на дому пациентам. По словам народного избранника, развозкой врачей он занимается один раз в неделю. "Выезды начинаются ранним утром и продолжаются до вечера, — рассказал он. — Пациенты самого разного возраста, от молодых до очень пожилых людей. Врачам, работающим на пределе своих возможностей, конечно, важна любая поддержка и помощь".

Кроме того, депутаты Тюменской городской думы продолжают поддерживать многодетные семьи, помогая делать дистанционное обучение более комфортным и качественным.

"Главное в этой ситуации, с которой столкнулся сегодня весь мир — не падать духом и поддерживать друг друга. Пользуясь возможностью, приглашаю тюменцев активно подключаться к волонтерской деятельности, для этого можно обращаться как в городскую думу, так и непосредственно к своим депутатам", — резюмировал Дмитрий Осипов.