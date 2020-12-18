В правительстве Тюменской области новый руководитель департамента физкультуры и спорта

Фото из архива департамента по спорту и молод. политике Тюмени, https://vk.com/dsimp

Директором областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования назначен Евгений Хромин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

До назначения Хромин был директором департамента по спорту и молодежной политики города Тюмени. Его предшественник на новом посту - Дмитрий Грамотин - с октября этого года руководит региональным департаментом соцразвития.