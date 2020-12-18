В правительстве Тюменской области новый руководитель департамента физкультуры и спорта

13:19 18 декабря 2020
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Фото из архива департамента по спорту и молод. политике Тюмени, https://vk.com/dsimp

Директором областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования   назначен Евгений Хромин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

До назначения Хромин был директором департамента по спорту и молодежной политики города  Тюмени. Его предшественник на новом посту - Дмитрий Грамотин  - с октября этого года руководит региональным департаментом соцразвития.

Теги: Александр Моор , Дмитрий Грамотин , назначения , правительство Тюменской области , физкультура
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