Александр Пахомов избран новым заместителем президента-председателя правления ВТБ

Наблюдательный совет ВТБ избрал Александра Пахомова заместителем президента-председателя правления банка. Георгий Горшков завершает свою работу на этом посту. Решение вступит в силу после согласования со стороны ЦБ РФ. В новой должности Пахомов будет отвечать за розничный бизнес ВТБ под кураторством первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.

"Перед нами стоят амбициозные задачи по развитию розничного бизнеса, в первую очередь – в сфере цифровых сервисов, развитии партнерских проектов, внедрении новых продуктов, которые будут наиболее востребованными всеми категориями клиентов ВТБ. В ближайшее время нам предстоит выйти в новые для банка клиентские сегменты и завершить интеграцию РНКБ и "Почта Банка". Александр Пахомов обладает большим опытом работы в проектах такого масштаба и поможет в достижении наших целей", – отметила Ольга Скоробогатова.

ВТБ обслуживает более 26 млн активных розничных клиентов. Портфель сбережений физлиц банка составляет около 11 трлн рублей, кредитный портфель превышает 7 трлн. Банк обслуживает клиентов во всех регионах России – как через офисную сеть, так и с помощью выездных менеджеров. В июне этого года ВТБ завершит юридическое присоединение РНКБ, а в следующем году – "Почта Банка".

Александр Пахомов до своего назначения в ВТБ возглавлял "Почта Банк" с 2022 года. До этого работал на руководящих постах в банке "Открытие", где курировал розничный бизнес и региональную сеть. Входил в наблюдательный совет страховой компании "Росгосстрах", "Росгосстрах Банка", "Открытые цифровые решения", "Бинбанка". До этого работал на руководящих позициях ВТБ24.