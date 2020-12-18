Семьи с детьми до 8 лет получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка

22:34 17 декабря 2020
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Президент РФ Владимир Путин 17 декабря подписал указ, согласно которому в целях обеспечения соцподдержки граждане РФ, проживающие в стране и являющиеся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, получат по 5 000 рублей на каждого ребенка.

Тем, кто в этом году уже получали единовременные выплаты на детей, не нужно подавать заявления - выплаты будут зачислены автоматически через Пенсионный фонд Российской Федерации на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений, сообщается на сайте Кремля.

Теги: Владимир Путин , выплаты , дети , пособия , семьи , социальная поддержка
Татьяна Тихонова

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