Более 1,4 млрд рублей в рамках нацпроекта "Демография" получили многодетные тюменские семьи

13:25 23 ноября 2022
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Свыше 14 000 семей в Тюменской области получают ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей, из них более чем в 11 000 семьях дети родились после 1 января 2020 года.

На эти выплаты из бюджета Тюменской области направлено более 1,4 миллиардов рублей в рамках нацпроекта "Демография".

Выплата назначается до достижения ребенком возраста одного года. Затем заявитель подает новое заявление сначала на срок до 2 лет, а затем до 3 лет. Размер выплаты - 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

С 1 января 2023 года появляется право выбора назначения данной выплаты по старым правилам в органах соцзащиты населения или переход на универсальное пособие в Социальном фонде России.

 Подать заявление на предоставление выплаты на третьего ребенка и последующих детей, родившихся с 1 января 2020 года можно через портал госуслуг Тюменской области или МФЦ. Информация - в контакт-центре по бесплатному номеру: 88006000000 или в справочной службе Тюменской области: 88001001290.

Теги: выплаты , демография , многодетные семьи , нацпроекты , социальная поддержка
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