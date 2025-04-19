Тюменская область выплату контрактникам увеличила до 1,9 млн рублей

До 1 900 000 рублей увеличена единовременная региональная выплата гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в специальной военной операции. Губернатор подписал соответствующее постановление правительства Тюменской области.
Чтобы получить выплату, контракт необходимо заключить через военкомат Тюменской области или пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени.
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