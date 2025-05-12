Более 44,5 тысячи тюменских пенсионеров с начала 2025 года получают доплаты за уход

С начала года Отделение Социального фонда России по Тюменской области автоматически установило надбавки за уход к пенсиям более 44,5 тысячам жителей региона, среди них — 35,1 тысячи пенсионеров старше 80 леи и 9,4 тысячи инвалидов I группы, сообщили в пресс-службе реготделения фонда.

Ранее ежемесячная компенсационная выплата в размере 1200 рублей назначалась по заявлению неработающего трудоспособного лица, осуществляющего уход за пожилыми людьми старше 80 лет и гражданами с инвалидностью I группы (за исключением инвалидов с детства I группы). При этом лицо, за которым ухаживали, должно было документально подтвердить факт ухода. Согласно новым правилам, надбавка за уход устанавливается региональным Отделением СФР автоматически и входит в состав страховой пенсии или к пенсии по государственному пенсионному обеспечению пожилого гражданина или человека с инвалидностью I группы. Предоставлять сведения о человеке, ухаживающем за таким пенсионером, больше не требуется.

"Индексация данной надбавки будет производиться ежегодно вместе с пенсией. На сегодняшний день размер надбавки, если она выплачивалась ранее, составляет 1511 рублей. Для 80-летних граждан и инвалидов I группы, которым надбавка за уход с 2025 года установлена впервые, размер надбавки составляет 1314 рублей", — пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Период ухода за гражданами с инвалидностью I группы или пожилыми людьми старше 80 лет по-прежнему будет учитываться в страховой стаж неработающим трудоспособным гражданам, которые продолжают осуществлять уход. За один год ухода начисляется 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Гражданам, получавшим в 2024 году ежемесячные компенсационные выплаты в связи с уходом за указанными лицами, периоды ухода автоматически учтены на их индивидуальных лицевых счетах.

Если период ухода начался с 2025 года, то для его учета на индивидуальном лицевом счету трудоспособному лицу необходимо подать соответствующее заявление в Отделение СФР по Тюменской области. В случае если ухаживающий и получатель ухода проживают раздельно, вместе с заявлением потребуется предоставить письменное подтверждение того, что уход действительно осуществлялся, а также указать его период. Если такое подтверждение получить невозможно, его могут предоставить члены семьи.

Заявление подается после завершения ухода, при необходимости в корректировке лицевого счета или в начале года, следующего за годом ухода. Уточнить информацию можно по тел. 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).