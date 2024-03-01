Диана Гурцкая обсудила с тюменцами вопросы социальной интеграции инвалидов

В рамках визита Дианы Гурцкой, народной артистки Российской Федерации, общественного деятеля и Посла чемпионатного движения "Абилимпикс", в Тюменской области был организован ряд мероприятий, посвященных вопросам социальной интеграции людей с инвалидностью.

Сотрудники департамента приняли участие в круглом столе и представили региональный опыт в области трудоустройства и социальной адаптации инвалидов. Также участники мероприятия обменялись опытом и планами по развитию чемпионатного движения "Абилимпикс".

"Это замечательно, что мы разделяем общие ценности и стремления в поддержке и развитии чемпионатного движения "Абилимпикс". Рада, что мы на одной с вами волне и плывём в правильном направлении" - отметила Диана Гурцкая.