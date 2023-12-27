В Тюменской области открыли первый семейный МФЦ

Первый в Тюменской области семейный МФЦ открылся в Голышмановском городском округе, учреждение разместили в комплексном центре социального обслуживания населения в поселке Голышманово.

В структуре семейного многофункционального центра отделения первичного приема семей с детьми, экстренной психологической помощи и экстренного реагирования и оказания социальных услуг и сопровождения. Для детей предусмотрена игровая зона. Специалисты намерены сопровождать семью с момента обращения до этапа решения проблемы.

Директор КЦСОН Светлана Овчинникова: