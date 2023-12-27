В Тюменской области открыли первый семейный МФЦ

Первый в Тюменской области семейный МФЦ открылся в Голышмановском городском округе, учреждение разместили в комплексном центре социального обслуживания населения в поселке Голышманово.
В структуре семейного многофункционального центра отделения первичного приема семей с детьми, экстренной психологической помощи и экстренного реагирования и оказания социальных услуг и сопровождения. Для детей предусмотрена игровая зона. Специалисты намерены сопровождать семью с момента обращения до этапа решения проблемы.
Директор КЦСОН Светлана Овчинникова:
В семейном многофункциональном центре в режиме одного окна семьи муниципалитета могут получить помощь по самым разным вопросам, включая оформление мер социальной поддержки, необходимых документов, а также квалифицированную помощь узких специалистов — психологов, юристов, логопедов.
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