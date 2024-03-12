Тюменских жен участников СВО научат самообороне

"Молодая Гвардия" совместно с представителями спортивных клубов "Велес" и "Ring of Fire Gym" проведут серию мастер-классов по самообороне для жен участников специальной военной операции. Мероприятия пройдут 14 и 16 марта с целью обучить женщин базовым навыкам защиты.

Интенсив по самообороне входит в серию мероприятий в рамках проекта "Наша опора", разработанного молодогвардейцами с целью поддержки женщин, чьи мужья находятся в зоне специальной военной операции. На сегодня в проекте 45 участниц. Для записи на курс можно написать в любую из социальные сети "Молодой Гвардии" Тюмени.

"Мастер-классы по самообороне – это не только возможность научиться базовым техникам защиты, но и способ поддержать друг друга, найти новых друзей среди тех, кто оказался в аналогичной ситуации. Мы благодарны нашим партнёрам за помощь в реализации проекта и верим, что вместе мы сможем сделать больше для поддержки семей военнослужащих", — сказал федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УрФО Владимир Сбитнев.