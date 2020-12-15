ЭИСИ: Александр Моор входит в топ-10 губернаторов новой волны

Кто такие губернаторы новой волны, каким критериям они должны соответствовать по мнению общественности ожидания общественности? Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына провела в МИА "Россия сегодня" презентацию доклада "Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики".

Исследование экспертного и общественного мнения относительно деятельности губернаторов и провел Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР. Оно посвящено анализу кадровой политики последних лет, и самое важное – определению уровня ее одобрения среди жителей страны.

Дарья Кислицына:

Сейчас, на наш взгляд, наиболее подходящий момент для изучения данного вопроса. В этом году губернаторы получили дополнительные полномочия для противостояния эпидемии. Роль губернаторов и их решений в каждом регионе резко возросла. И то, как они справляются с этой ситуацией, напрямую повлияло на общую оценку гражданами кадровой политики.

По результатам опроса федеральных и региональных из пула ЭИСИ составлен был список наиболее подходящих под определение "губернаторы новой волны". В их число вошли:



• Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

• Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

• Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области

• Александр Моор, губернатор Тюменской области

• Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

• Александр Осипов, губернатор Забайкальского края

• Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя

• Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

• Алексей Текслер, губернатор Челябинской области

• Владислав Шапша, губернатор Калужской области



Затем ВЦИОМ и ИНСОМАР провели ряд фокус-групп в регионах, по итогам которых был сформулирован набор определений и характеристик для губернаторов новой волны. Исследование лучших региональных практик ЭИСИ позволили подкрепить социологические данные успешными кейсами работы губернаторов.

Как следует из доклада, ключевыми характеристиками губернаторов новой волны являются оперативное решение проблем, близость к народу и эффективное управление.

Губернаторы новой волны активно применяют новые подходы в управлении, опираясь на мнение жителей, полученные в диалоге. Занимая государственную должность, ведут себя не как чиновники, а как обычные люди, проявляющие эмоции.

Также по мнению респондентов, главы регионов нового формата способны решать важные проблемы региона, им можно доверить защиту от эпидемии и социальной нестабильности, они ставят социальную сферу одним из главных приоритетов и эффективно развивают ее с помощью новых проектов, а для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг используют современные технологии: МФЦ, электронные сервисы и т. п.

Эффективность управленческого потенциала губернаторов новой волны выражается в качественном взаимодействии с федеральной властью, умении добиваться важных для региона решений, поддержке экономической и социальной стабильности, умелом использовании внутренних ресурсов региона.

По итогам опросов общественного мнения, Александр Моор указанным критериям отвечает на 53 % процента, 8 процентов респондентов затруднились ответить на поставленные вопросы.

Татьяна Тихонова