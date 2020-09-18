Депутаты городской думы рассмотрели исполнение бюджета Тюмени за первое полугодие

С исполнением городского бюджета в первом полугодии 2020 года тюменские депутаты ознакомились в ходе заседания постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету 16 сентября.

Директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук напомнил, что бюджет на 2020 год принимался в объеме более 33 млрд рублей. "По итогам первого полугодия цифры существенно изменились, что происходит у нас традиционно", — отметил он.

Уточненные плановые показатели бюджета составили по итогам шести месяцев 34,8 млрд рублей по доходам, расходы – 36,9 млрд, дефицит – 2,1 млрд рублей. "Источником покрытия этого дефицита являются остатки", — заметил чиновник.

За прошедшие шесть месяцев налоговые доходы городской казны составили более 13 млрд рублей, что составило 39 процентов от запланированного. Налоговые и неналоговые поступления составили почти 6 млрд рублей. Расходы за полугодие составили 13 млрд 499 млн рублей.

На реализацию двадцати муниципальных программ потрачено 12 млрд 852 млн рублей.

Объем поддержки предпринимателей в период ограничительных мер составил порядка 500 млн рублей. "В том числе, это освобождение арендаторов муниципального имущества от платежей за апрель и май, а также освобождение части предпринимателей от земельного налога и от налога на имущество физлиц", — уточнил Пилипчук.

"Сегодня мы выслушали доклад о том, как исполнился бюджет за шесть месяцев, — прокомментировала председатель постоянной комиссии Оксана Величко. — И уровень исполнения составил примерно 37 процентов, это традиционное отставание, поскольку работы капитального характера, ремонт и строительство, как правило, закрываются к концу года".

Однако 2020 год, по ее словам, будет непростым. "Мы прекрасно понимаем, что ситуация, связанная с ограничениями в связи с коронавирусной инфекцией не пройдет для бюджета бесследно, — отметила Величко. — Возможны корректировки бюджета, но, судя по цифрам, они не станут катастрофическими".