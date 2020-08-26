Представители "Единой России" оказались наиболее эффективными депутатами в парламенте ЯНАО

90% депутатов от "Единой России" работают особо эффективно, со ссылкой на рейтинг Фонда "Региональная политика" сообщает Муксун.fm.

Глава НОЦ "Политическая регионалистика" Геннадий Косов считает, что подобные показатели во многом связаны со спокойной оппозиционной обстановкой в регионе. Эксперт отмечает, что концентрация работы оппозиционеров в городах-миллионниках позволяет депутатам продолжать эффективную работу без препятствий.

Первые три места по эффективности работы заняли Виктор Казарин, Сергей Ямкин, Олег Арно. Глава фонда "Региональная политика" сообщает, что эти депутаты проявили персональную эффективность в работе Заксобрания, показав также слаженность и активность в решении проблемных задач, возникавших на фоне пандемии коронавируса.

Представители оппозиционных партий в парламенте не смогли отметиться заметными инициативами. Тем не менее, они продемонстрировали высокую активность в социальных сетях. По медийным показателям депутаты от ЛДПР и КПРФ занимают первые места.