Ямальское отделение "Единой России" в полной готовности к предстоящим выборам

На Ямале полным ходом идет подготовка к выборам, которые состоятся с 11 по 13 сентября. О том, как "Единая Россия" подготовилась к единому дню голосования рассказал Муксун.fm секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Ситников.

В сентябре в ЯНАО будут выбирать депутатов в местные Думы и в поселках Катравож и Новый Порт выберут глав муниципалитетов. Также жителям Ямала предстоит избрать депутатский корпус Законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва.

Партия "Единая Россия" активно представляет политическое движение на Ямале. В этом году от регионального отделения на 22 мандата зарегистрировались 11 кандидатов - одномандатников и 54 кандидата по спискам.

Все кандидаты уже проявили себя в политической и общественной жизни автономного округа и хорошо знакомы со своими избирателями. Более того, по словам Ситникова, на Электронном Предварительном голосовании жители Ямала отдали свои голоса именно данным кандидатам от "Единой России".

"Наша Партия выдвинула абсолютно разных кандидатов - политических тяжеловесов, новичков и молодежь. Есть представители бюджетного сектора – врачи, учителя, есть предприниматели, строители, работники ТЭКа", - отметил секретарь регионального отделения "ЕР" в ЯНАО.

В 10 муниципалитетах Ямала будут выбирать органы местного самоуправления. Местные и районные думы представили 168 мандатов, на которые претендуют 172 единоросса.

"Выборный процесс проходит без существенных замечаний и инцидентов. "Единая Россия" - партия, работающая для людей и ради людей. Установка не изменилась и сейчас – это работа на интересы жителей, на развитие экономики, на поддержание государственности", - сказал изданию Ситников.

От партии "Единая Россия" в ЯНАО в дни выборов на избирательные участки выйдут 840 наблюдателей.

Алексей Ситников подчеркивает, что тенденция на обеспечение легитимности этой избирательной кампании в округе станет ее основным акцентом. В этих целях на Ямале создан ситуационный медиа-центр "ВЫБОРЫ 2020".

"Благодарю Общественную палату округа, региональную избирательную комиссию и ямальский Союз журналистов за создание первой в регионе пресс-площадки, с которой журналисты будут освещать ход голосования, а все ямальцы смогут лично убедиться в открытости избирательного процесса на территории нашего субъекта", - заключил секретарь регионального отделения “Единой России".