"Единая Россия" на Ямале предложила внести поправки в Трудовой кодекс

"Единая Россия" в ЯНАО предлагает уточнить понятие "дистанционной работы" в Трудовом кодексе РФ, сообщает Муксун.FM.

Партия в Заксобрании Ямала сформировала ряд предложений. По мнению депутатов, понятию "дистанционной работы" должна быть дана точная трактовка. Также в ТК должна быть предусмотрена компенсация, в случае если работник пользуется собственной техникой и интернетом. Отдельное внимание было уделено особенностям подобной работы на Севере.

"Важно было не упустить момент и предусмотреть все особенности нашего региона в этом вопросе, труд ямальцев должен быть защищен", - заявил депутат Игорь Герелишин.

Предложенные изменения отправлены в Москву для рассмотрения в первом чтении, заявил глава "Единой России" в Заксобрании ЯНАО Виктор Казарин.

Напомним, ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев дал поручение ускорить работу в области изменений Трудового кодекса. Все предложения от регионов должны быть собраны до 10 июля.