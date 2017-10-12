В Салехарде обсудили экологию северных территорий России

Совещание руководителей законодательных органов госвласти северных территорий РФ прошло в Салехарде 11 октября. По словам председателя Тюменской облдумы Сергея Корепанова, основными вопросами встречи стали охрана окружающей среды и совершенствование законодательства в этом направлении.

Открывая совещание, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских акцентировал внимание на необходимости совершенствования законодательной базы на федеральном и региональном уровнях. Полпред отметил значение Севера для российской экономики и обозначил необходимость разумного и ответственного освоения Арктики.

"В разговоре приняли участие представители двенадцати субъектов Российской Федерации, депутаты каждой северной территории поделились своим опытом, рассказали о тех проблемах, с которыми сталкиваются. Обсуждение было чрезвычайно полезным", - сообщил Сергей Корепанов.

По словам спикера регионального парламента, в ходе обсуждения особое внимание уделили обсуждении ситуации в Обь-Иртышском бассейне. "Эта водная артерия связывает несколько субъектов федерации. Нельзя допустить, чтобы промышленные отходы, сбрасываемые в бассейн, разрушили хрупкую экосистему",- пояснил депутат.

Выступая на форуме, глава Тюменской облдумы отметил, что действующее законодательство пора менять:

"Нужно внести дополнения в Водный кодекс РФ, исключающие запрет на движение автотранспорта по дорогам, не имеющим твердого покрытия в границах водоохранных зон. Необходимо распространить действие водоохранного законодательства на озера и водохранилища площадью менее 0,5 гектара, пруды и обводненные карьеры".

Вопросы обращения с отходами тоже нужно решать, убежден депутат:

"Целесообразно утвердить на федеральном уровне методические рекомендации по разработке региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также порядок их согласования с заинтересованными органами федеральной власти".

По мнению Корепанова, чтобы пресечь самовольное пользование недрами, необходимо обязать собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов участков получать в органах исполнительной власти субъектов РФ разрешения на добычу общераспространенных полезных ископаемых.

Сергей Корепанов рассказал северным коллегам о работе, направленной на улучшение экологической ситуации в Тюменской области.

"В нашем регионе действует целый комплекс мер законодательного, административного, организационного характера для сохранения благоприятной окружающей среды. Основу нормативно-правового регулирования этой сферы составляют областные законы: "Об охране окружающей среды"; "Об особо охраняемых природных территориях"; "Об отходах производства и потребления"; "Об условиях концессионных соглашений Тюменской области в отношении объектов, используемых для переработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов",- пояснил он.

По словам спикера, развитие федерального законодательства потребовало в 2016 – 2017 годах и внесение изменений в областные законы.

"К полномочиям Тюменской областной думы в сфере охраны окружающей среды отнесено принятие решения о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади, либо принятие решения об отказе в его создании. К полномочиям органов госвласти региона отнесено также принятие решений об образовании особо охраняемых природных территорий регионального значения",- подчеркнул Корепанов.

Председатель облпарламента остановился на изменениях в региональном законодательстве. Так, в связи с необходимостью скорейшей ликвидации последствий паводка 2016 года были внесены изменения в закон "О регулировании лесных отношений в Тюменской области". Теперь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возникшей в результате непредвиденных обстоятельств (пожар, наводнение, смерч, другие природные явления, носящие чрезвычайный характер), предоставляется древесина без учета периодичности предоставления. Причем использоваться она может как в целях строительства новых жилых домов, надворных и хозяйственных построек, так и в целях текущего и капитального ремонта жилых домов.

Сергей Корепанова акцентировал внимание и на вопросах утилизации промышленных и бытовых отходов, которые так актуальны в условиях развития региональной экономики.

"У нас действует закон "Об отходах производства и потребления в Тюменской области", разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами. Уже в течение ряда лет в Тюмени существует практика раздельного сбора пластика и стекла. Функционируют пункты приема макулатуры, резиновых автомобильных покрышек, щелочных батареек и прочих опасных отходов. В дальнейшем сеть сбора раздельного мусора будет расширяться. Многие тюменские предприятия уже активно используют переработанные стекло, металл, полипропилен, резину, нефтепродукты. Так, тюменский аккумуляторный завод на 95% обеспечивает свое литейное производство с помощью свинцового вторичного сырья", - проинформировал он.

Как известно, в 2014 году заключено концессионное соглашение, предусматривающее строительство в Тюменской области четырех мусороперерабатывающих заводов с общей мощностью переработки 440 тысяч тонн отходов в год, а также двух мусороперегрузочных станций. Самый крупный завод будет расположен под Тюменью, его мощность позволит перерабатывать до 350 тысяч тонн мусора в год. Также планируется открыть заводы под Ишимом, Ялуторовском и Тобольском. Все они будут построены без участия бюджетных денег, на средства инвесторов. Создаваемая современная инфраструктура позволит перерабатывать до 80% твердых коммунальных и промышленных отходов, образующихся в регионе.

По мнению главы регионального парламента, в Тюменской области созданы все предпосылки для улучшения экологической обстановки. "Хотелось бы отметить, что в регионе занимаются вопросами охраны окружающей среды не только органы власти. В эту работу вовлечены и предприятия-природопользователи, и жители области, занимающие активную общественную позицию",- резюмировал он.

По информации пресс-службы Тюменской облдумы.