Александр Моор поздравил жителей региона с Днем Тюменской области

14 августа - день образования Тюменской области. В этом году регион отмечает 76-годовщину. Поздравляя земляков со знаменательным днем, губернатор отметил, что в основе успешности региона лежит бескорыстный и самоотверженный труд старших поколений и целеустремленность, кретивность, стремление к новым победам молодежи и, конечно же, всеобщая любовь и преданность своей малой родине.

"Без преувеличения можно сказать, что сегодня Тюменская область – один из самых благополучных регионов страны. Результатом упорного труда стали достижения в самых разных сферах жизни – от открытия новых производств до побед в престижных конкурсах. Но никакими рейтингами не измерить любовь к родному краю и стремление улучшить жизнь людей. Мы гордимся тем, что живем в Тюменской области, и в наших силах – сделать еще краше нашу землю, поделиться любовью с детьми и передать потомкам процветающий регион", - отметил Александр Моор и пожелал всем счастья и здоровья, любви и благополучия, новых успехов и достижений.

В Тюменской области живут 1 миллион 540 тысяч человек. Численность населения ежегодно растет, что свидетельствует о хорошем социально-экономическом климате. Индекс промышленного производства в регионе самый высокий в стране - 128,6 процента. Объем инвестиций в региональную экономику за первых три месяца 2020 года составил 115 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом накануне Дня области в ходе традиционной пресс-конференции рассказал глава региона.