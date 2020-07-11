Кандидатуры на должность губернатора Югры будут направлены на рассмотрение президента не позднее 3 августа

Кандидатуры на должность губернатора Югры будут направлены на рассмотрение президента РФ не позднее 3 августа 2020 года - об этом в ходе брифинга сообщил секретарь регионального отделения партии Борис Хохряков.

Накануне решением генерального совета партии "Единая Россия" было согласовано предложение президиума Ханты-Мансийского регионального политического совета губернатору Тюменской области Александру Моору по кандидатурам на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Для внесения губернатору Тюменской области 8 июля в ходе заседания президиума РПС сформировано предложение по 3 кандидатурам:

Комарова Наталья Владимировна, губернатор Югры

Хохряков Борис Сергеевич, председатель думы автономного округа, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия"

Закирзянов Тимур Раисович, глава города Урая.



"Единая Россия" провела консультации с 11 непарламентскими политическими партиями, не имеющими права самостоятельного представления кандидатур для избрания на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

От непарламентских партий были внесены предложения по шести кандидатурам: Комаровой Натальи Владимировны, ее кандидатуру внесли все партии, принявшие участие в консультациях, Хохрякова Бориса Сергеевича, Закирзянова Тимура Раисовича, Зиновьева Владимира Николаевича, Серебренникова Сергея Сергеевича, Сафиевой Евгении Юрьевны.

"Наши предложения по кандидатурам на должность губернатора автономного округа будут направлены губернатору Тюменской области. Также направят кандидатуры ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия. Не более трех кандидатур может направить каждая из партий до 14 июля 2020 года. Затем, до 3 августа, губернатор Тюменской области представит президенту РФ пять кандидатур на должность губернатора автономного округа. До 23 августа Владимир Владимирович Путин направит предложение по трех кандидатурам в думу автономного округа. А депутаты в Единый день голосования, 13 сентября, изберут губернатора Югры. Документы наших кандидатов уже отправлены в Тюмень", – пояснил Борис Хохряков.

Отметим, в 2015 году губернатора Югры Наталью Комарову уже избирали с применением этой процедуры. Она законодательно установлена для автономных округов и иных регионов Российской Федерации, у которых в Уставах определен такой порядок избрания высшего должностного лица субъекта.

Фото hmao.er.ru