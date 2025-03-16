Моор заручился поддержкой Медведева при выдвижении на пост секретаря реготделения "Единой России"

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру губернатора Тюменской области Александра Моора на должность секретаря регионального отделения партии. Окончательно решение об этом примет конференция реготдления партии.

Глава региона рассказал о текущей работе партии в регионе, о роли первичек в реализации различных партийных проектов и активному участии в акциях в поддержку СВО и новых регионов. Также он отметил, что в области насчитывается 31 тысяча членов ЕР и более 12 тысяч сторонников партии. Сформировано 26 местных и 1095 первичных отделений.

17 лет реготделение возглавлял Андрей Артюхов, он же является первым зампредседателя облдумы и решил сосредоточиться больше на депутатской работе и работе фракции.

"Учитывая все обстоятельства и условия, я принял решение о том, что готов возглавить реготделение нашей партии. Вижу в партии очень мощный управленческий ресурс. Потому что наша партия - это высокомотивированные люди, которые пользуются поддержкой, хорошо знают, как работают люди во всех муниципалитетах, во всех населённых пунктах", - заключил Александр Моор.

По мнению Медведева, руководство партийной организацией, которое осуществляется главой региона, всегда идёт на пользу и самому региону, и партийной организации: Можно использовать оба ресурса для достижения важнейших экономических и социальных целей развития нашей страны. Приоритеты должны оставаться такими, как и были названы. Это и поддержка наших участников специальной военной операции. В целом - поддержка фронта и тыла в широком смысле этого слова. Поддержка новых регионов страны. Тюменская область - крепкая, она способна помогать. Уверен, что она свою лепту вносит".

"Считаю, что у конференции, которая должна будет решить вопрос, ... есть в целом все основания доверить эту работу вам. Рассчитываю на то, что вы здесь проявите все те же лучшие административные и управленческие качества, которые до этого вы проявляли в качестве губернатора Тюменской области. У вас биография такая боевая в том смысле, что вы работали главой администрации Тюмени и уже достаточно долго работаете губернатором, так что надеюсь у вас все получится. Таким образом, можете передать мое мнение региональной организации в качестве рекомендации для избрания", - резюмировал итоги встречи Медведев.