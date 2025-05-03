Федеральный проект "СВОй бизнес" стартовал в Тюменской области

"Единая Россия" запустила федеральный проект "СВОй бизнес" в Тюменской области. С 12 по 16 мая ветераны СВО, члены их семей получат базовые знания в сфере бизнес-планирования, маркетинга, взаимодействия с клиентами, налогообложения, встретятся с успешными предпринимателями. В финале участники спецкурса представят свои бизнес-идеи, лучшие получат поддержку для реализации.

"Важно всесторонне помогать участникам проекта. Ветераны СВО, их семьи смогут получить образовательную, методологическую и юридическую поддержку по вопросам открытия собственного дела, доступ ко всем инструментам развития бизнеса", — подчеркнул вице-президент "Опоры России", координатор партийного проекта "Единой России" "Предпринимательство" в Тюменской области Эдуард Омаров.

В первом потоке программы пройдут обучение тридцать начинающих предпринимателей. Для того, чтобы присоединиться к проекту, нужно оставить заявку до 7 мая.

Образовательный модуль "СВОй бизнес" проходит по партпроекту "Единой России" "Предпринимательство" при поддержке "Опоры России" и Корпорации МСП. Тюменская область вошла в пятерку пилотных регионов, где стартовал проект.