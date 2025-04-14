"Держава" открыла в Ишиме свое отделение

Местное отделение общественной организации ветеранов СВО "Держава" создано в Ишиме. В первом заседании приняли участие руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов, глава Ишима, секретарь городского отделения "Единой России" Федор Шишкин.

"Организация оказывает помощь участникам СВО и их семьям, проводит патриотическую работу с молодежью, а также поддерживает тех ветеранов, кто решил активно участвовать в общественно-политической жизни, - сообщил Андрей Артюхов. - Местные отделения "Державы" откроются в каждом муниципальном образовании области, они уже действуют в Заводоуковске и Ялуторовске, на очереди Тюмень, Тобольск и районы области. Региональное отделение "Единой России" готово оказывать содействие организации по всем вопросам".

Федор Шишкин обратился к участникам заседания: "Благодарю вас за силу, мужество и волю, вы пошли защищать рубежи государства, с честью выполняли свой долг. Вы пример для подрастающего поколения. Пройдя серьезный путь, вы можете многому научить молодежь. Наша задача - содействовать вам в самореализации в мирной жизни".

Он отметил, что в городе развивается волонтёрское движение, жители поддерживают земляков. Работает социальная гостиная для семей участников СВО, где они могут получить помощь по самым разным направлениям.

В мае 2023 года начала работу Всероссийская Ассоциация ветеранов специальной военной операции, в октябре 2024 года аналогичная общественная организация под названием "Держава", ее возглавил ветеран СВО Олег Ямпольский. Он знает по собственному опыту, как нелегко приходится вернувшимся с фронта, поэтому считает нужным помогать ребятам найти себя в мирной жизни, помочь в самореализации.

"Необходимо создавать всевозможные условия для реабилитации, восстановления, образования, трудоустройства, максимально помогать их семьям и фронту", - уверен Олег Ямпольский.

На заседании в Ишиме руководителем местного отделения был избран Виталий Балуков. Состоялось торжественное награждение: Федор Шишкин вручил вернувшимся с СВО бойцам медаль "Ветеран боевых действий".