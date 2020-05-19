Василий Голубев: жизнь губернатора в Ростовской области

Василий Юрьевич Голубев – губернатор Ростовской области с 14 июня 2010 года. Родился в Тацинском районе Ростовской области 30 января 1957 года, детство провел в Белокалитвенском районе. Родители Василия Голубева работали на шахте "Восточная": отец – проходчиком, мать – машинистом подъема.

Василий Голубев (справа) с мамой Екатериной и братом Виктором, 1961 год

Образование

Василий Голубев закончил среднюю школу в 1974 году. Мечтал быть летчиком, однако, по разным причинам дважды не смог поступить в авиационные институты Харькова и Москвы. В итоге Голубев поступает и в 1980 году оканчивает Московский институт управления по специальности "Инженер-экономист".

Второе высшее образование получено в академии РАГС в 1997 году. Там же в 1999 году Василий Голубев защитил диссертацию о правовом регулировании местного самоуправления и стал кандидатом юридических наук. Вторая диссертация, но уже по экономике, была защищена в 2002 году, темой работы стали организационные формы хозяйственных связей при смене модели экономического развития.

Василий Голубев – второй в России губернатор по уровню образованности. Соответствующий рейтинг в марте 2019 года составил центр социальных инноваций "Чёрный куб".

Василий Голубев с будущей супругой в студенческие годы, 1976 год

Трудовой путь Василия Голубева начался на шахте "Шолоховская", куда он устроился в 1974 году на должность слесаря.

Трудовая деятельность и политическая карьера

Трудовой путь Василия Голубева начался на шахте "Шолоховская", куда он устроился в 1974 году на должность слесаря. В 1980 году Голубев перешел на работу в Видновское грузовое автотранспортное предприятие: сначала на роль старшего инженера, а затем на должность начальника отдела эксплуатации.

Карьера в КПСС началась в 1983 году с должности инструктора промышленно-транспортного отдела. Голубев быстро получил политический рост – стал организатором отдела Московского обкома КПСС, затем вторым секретарём Ленинского райкома КПСС.

В 1986 году Василий Юрьевич избрался депутатом Видновского городского Совета народных депутатов, в 1990 году стал его председателем.

В ноябре 1991 года Голубева назначили главой администрации Ленинского района Московской области, в 1996 году Василий Юрьевич избрался главой этого района, а в марте 1999 года перешел на работу в правительство Московской области на должность вице-губернатора Подмосковья под руководством председателя правительства области Анатолия Тяжлова.

Свою должность Василий Голубев сохранил до 2003 года, в разное время исполняя обязанности губернатора Московской области. С 2003 по 2010 год Василий Юрьевич работал в роли главы Ленинского района Подмосковья.

Губернатор Ростовской области

В марте 2010 года Голубев был заявлен "Единой Россией" как кандидат на пост губернатора Ростовской области, также в марте Президент России внес кандидатуру Голубева для наделения полномочиями главы региона. 21 мая он был утвержден на должность Законодательным Собранием Ростовской области, в должность вступил 14 июня 2010 года.

В 2011 году Василий Юрьевич баллотировался в Госдуму, был избран, однако позже отказался от мандата. В 2015 году участвовал в губернаторских выборах, одержал убедительную победу в 78,2% голосов при общей явке в 48,51%. Ближайший конкурент Голубева – коммунист Коломейцев – набрал чуть более 10%. Василий Голубев входит в восьмерку самых сильных губернаторов, которые руководят регионами более 10 лет – рейтинг был собран аналитическим центром "Минченко консалтинг".

В 2019 году портал "Давыдов Индекс" включил Василия Голубева в список из 25 лучших глав регионов России.

Развитие сельских поселений Дона

С 2014 года на Дону по инициативе Василия Юрьевича Голубева реализуется программа "Устойчивого развития сельских территорий". За шесть лет построено 88 объектов газо- и водоснабжения, а также более 1000 километров сетей.

Шахтерский вопрос

В 2013 году в городе Шахты Ростовской области началось строительство жилого комплекса "Олимпийский" для переселения семей шахтеров ветхого жилья, пострадавшего от ведения горных работ. В 2015 году строительство было заморожено недобросовестным подрядчиком. Дома остались в низкой степени готовности, а более 400 человек остались без жилья.

На решение этой проблемы Василий Голубев выделил 273 миллиона рублей, и дома были достроены – все 135 семей шахтеров в конце 2019 года получили ключи в "Олимпийском".

Ветроэнергетика в Ростовской области

Ростовская область – лидер в сфере ветроэнергетики. По инициативе Голубева в Ростове-на-Дону запущено первое российское производство стальных башен для ветряных электростанций.

В прошлом году валовый региональный продукт Дона превысил отметку в 1,5 триллиона рублей — в области были завершены 160 инвестиционных проектов на общую сумму в 30 миллиардов рублей.

Обманутые дольщики

В 2013 году по инициативе Василия Юрьевича Голубева был принят закон "О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области". Это первый подобный документ в России, согласно которому застройщики Дона могут получить бесплатно землю для застройки в случае, если обязуются выделить не менее пяти процентов площади жилья обманутым дольщикам.

В 2019 году по этому закону ключи от квартир получили более 1000 человек. Преференции предоставляются также инвесторам, которые достраивают проблемные объекты самостоятельно – они получают субсидии и льготы.

Ситуация в Ростовской области сегодня

В прошлом году валовый региональный продукт Дона превысил отметку в 1,5 триллиона рублей – в области были завершены 160 инвестиционных проектов на общую сумму в 30 миллиардов рублей. На форуме в Сочи Ростовская область представила 75 новых проектов на сумму в 0,5 триллиона рублей.

Показатели труда также выросли – на 31%, и это лучший показатель в стране.

В регионе появился новый стадион "Ростов Арена", который сразу стал одним из трех лучших арен в России, а областная столица вошла в сотню самых комфортных городов Российской Федерации.

Семь "И" губернатора Василия Голубева

В 2011 году Василий Голубев заявил о семи слагаемых формулы успеха, способной обеспечить опережающее развитие Ростовской области: инвестиции, индустриализация, инфраструктура, институты, инновации, инициатива, интеллект. Эти направления стали приоритетными в работе Правительства Ростовской области и получили в народе название "Семь "И" губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева".

В Ростовской области один из самых низких налогов в России для инвесторов. Кроме того, снижается нагрузка на бизнес: стоимость аренды участков на этапе строительства – в 10 раз, налог на прибыль – на 4,5% ниже в течение первых пяти лет работы.

Каждый год в сельхозпредприятия региона вкладываются более 30 миллиардов рублей: например, в прошлом году в регионе запустился новый мясокомбинат за 175 миллионов рублей, на котором были созданы 70 рабочих мест. Два года назад на Дону появилось предприятие-производитель снеков – 125 миллионов рублей инвестиций и 80 новых рабочих мест. Также в области запущена новая молочная ферма на 380 голов, инвестиции в которую превысили 150 млн рублей.

Награды

Василий Юрьевич Голубев – обладатель множества высших наград: Орден Александра Невского, Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орден Дружбы, Орден Почета. Глава региона получил награды за высокие трудовые успехи, активную деятельность и добросовестную работу.

Губернатор гордится медалью "За освобождение Крыма и Севастополя" – ее Василий Голубев получил за личный вклад в возвращение Крыма в Россию.

Семья

Женат, два сына и дочь. Жена – Ольга Ивановна Голубева. Дочь, Голубева Светлана Васильевна, замужем, воспитывает сына. Живет в Московской области. Сын, Голубев Алексей Васильевич. Приемный сын, Голубев Максим, родился в 1986 году. Сын младшего брата Василия Голубева, погибшего во время аварии на шахте. Живет и работает в Москве.

Источник - https://mos.news. Фото: mcj.press