Александр Моор: полпредства президента России стали серьезной точкой опоры в жизни страны

Институт полномочных представителей президента стал одним из важнейших инструментов наведения порядка и обеспечения целостности страны, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем видеообращении по случаю 20-летия образования в России Системы федеральных округов и института полномочных представителей президента.

Во время серьезных противоречий, когда новое региональное законодательство еще только формировалось и при этом часто не согласовывалось с конституцией и федеральными законами, полпредства обеспечили защиту прав рядовых граждан и существование единого экономического и политического пространства страны, отметил Александр Моор.

Сегодня институт полпредства так же значим и является источником независимой, объективной и профессиональной оценки деятельности региональных властей.

"Полпредства остаются главными центрами обмена лучшими практиками и межрегиональной координации на уровне округов и серьезной точкой опоры в жизни нашей страны", – подчеркнул губернатор.