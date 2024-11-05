Тюменцы обменялись опытом работы по поддержке СВО на форуме "Патриоты Урала"

Активисты и сотрудники региональных отделений ресурсного Добро.Центра, фонда "Защитники Отечества", "Боевого братства", "Молодой Гвардии", "Офицеров России" и "Морских пехотинцев" из Тюменской области приняли участие в форуме "Патриоты Урала".

Форум по поддержке участников СВО прошел по поручению полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. На мероприятие приехали организации из всех регионов федерального округа. По словам участников, их впечатлил совершенно новый подход к обсуждению тем.

"Самое потрясающее на форуме – диалог Артёма Владимировича с аудиторией. С первой секунды он обозначил, что формальностей не будет. Был честный и открытый диалог. Сразу пытался вникнуть в суть вопроса и вместе с обращающимся найти ответ. Я даже не говорю о трогательных моментах, когда Артём Владимирович благодарил волонтеров, жал руку, обнимал. Это совершенно новый подход. Верю, такой формат взаимоотношения станет для многих примером", - отметила социальный координатор филиала фонда "Защитники отечества" по Тюменской области Ксения Ведьмедева.

Ветеран СВО из Тюменской области Евгений Новицкий сообщил, что на форуме удалось рассказать о своих наработках, услышать мнение других участников, посмотреть их работы. Самой главной новостью, по его словам стало то, что Жога принял во внимание создание единой координационной платформы.

Федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев отметил, что на форуме полпред поручил "Молодой Гвардии" оказывать помощь в написании грантовых проектов участникам СВО из регионов Урала. "Уже выполняем поручение в рамках проекта "Наставник Z". Если вы участник СВО, и у вас есть идея для реализации, пишите нам в личные сообщения, встретимся и поможем всем", - заявил Сбитнев.