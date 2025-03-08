Выпускник ТюмГУ и "Времени героев" стал сотрудником полпредства в УрФО

Участник президентской образовательной кадровой программы для ветеранов СВО "Время героев" Александр Загайнов назначен главным советником департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации Уральском федеральном округе.

Полпред Артём Жога отметил, что знания и опыт Александра Загайнова усилят команду, а также пожелал ему успехов на новой должности. Загайнов будет курировать и контролировать проведение в регионах УрФО кадровых программ для участников СВО, а также возьмёт на себя часть вопросов по социализации ветеранов боевых действий и вовлечению их в активную общественную жизнь.

Александр Загайнов родился в Семипалатинске (Казахстан), окончил Новосибирское высшее военное командное училище, Тюменский государственный университет, Общевойсковую ордена Жукова академию Вооружённых Сил Российской Федерации (диплом с отличием) и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (СИУ). Награждён орденом Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней с мечами и медалью "За отвагу".

С 2024 года Александр Загайнов стал участником программы "Время героев", прошёл стажировку в администрации Екатеринбурга, в правительстве Свердловской области и полпредстве Уральского федерального округа. Его наставником является секретарь Генсовета "Единой России" и вице-спикер Совфеда Владимир Якушев.