Жога вручил Тюмени символ Года героев России

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога сегодня вручил символ Года героев России городу Тюмени, церемония прошла в Уральском институте управления — филиале РАНХИГС, сообщил глава города Максим Афанасьев.

В мероприятии приняли участие Герои России полковник Рустам Сайфуллин, Олег Касков и директор Президентской академии на Урале Олег Гущин.

"Для нас это знаменательное событие: Тюмень принимает эстафету проведения "Года Героев России" из Екатеринбурга. Мероприятия, которые войдут в программу Года героев, помогут создать условия для формирования у молодежи нашего города чувства гордости за свою страну, уважения к ее истории и культурным традициям", - отметил Афанасьев в своем телеграм-канале.

Глава города заявил, что в Тюмени намерены активно привлекать школьников и студентов к участию в различных волонтерских проектах, экскурсиях по историческим местам, а также организовывать встречи с ветеранами и героями нашего времени. По его словам, важной частью этой работы станет создание образовательных программ, направленных на изучение основ гражданской позиции и патриотизма.

При участии почетных гостей в уральском вузе сегодня открыли "Аллею героев", посвященную памяти участников всех войн и специальной военной операции. Афанасьев сообщил, что экспозицию разместят и в Тюмени, чтобы каждый житель города мог познакомиться с биографией военных, которые отстаивают будущее нашей страны.