В УрФО завершается регистрация на участие в форуме "Патриоты Урала"

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Второй форум "Патриоты Урала", который нацелен на объединение усилий волонтеров, добровольцев и народного ВПК по поддержке бойцов, пройдет 20 февраля в Челябинской области, регистрация на участие в нем завершается сегодня, 15 января, в 23:59, сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

Полпред отметил, что первый форум показал необходимость секционной проработки каждого направления деятельности, и прокомментировал ключевые направления февральского форума:

Поддержка и гранты для гражданских активистов -

В рамках этой секции эксперты поделятся опытом и расскажут о возможностях получения грантовой поддержки для реализации социальных проектов. Государство вкладывает огромные средства в поддержку волонтеров, важно, чтобы этот инструмент поддержки был востребованным и эффективным.

Реабилитация и ресоциализация военнослужащих -

Обсудим аспекты реабилитации и адаптации ветеранов СВО после возвращения к мирной жизни. На Урале я увидел большой задел, в том числе и по спортивной и медицинской реабилитации.

Организация и логистика гуманитарной помощи -

На этой секции будет обсуждаться опыт реализации гуманитарных проектов, пути повышения их эффективности и вопросы логистики при доставке помощи.

Беспилотные технологии, РЭБ и другие средства технической поддержки -

Здесь мы соберем представителей народного ВПК, обсудим наиболее актуальные вопросы, включая испытания изделий, меры поддержки производителей и взаимодействие с органами государственной власти.

Форум проводится по инициативе полпреда, ранее он уже отмечал, что мероприятие станет регулярным. "За вторым последует и третий, меняться будет только география, чтобы все волонтеры Урала, Западной Сибири и Крайнего Севера смогли принять участие в нашей общей работе. Вместе мы сможем сделать многое для наших бойцов и страны", - подчеркнул Артем Жога.