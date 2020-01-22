Ректор ТюмГУ Валерий Фальков возглавил министерство науки и высшего образования

В состав нового правительства РФ вошел ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков. Президент РФ Владимир Путин 21 января подписал указ о его назначении на пост министра науки и высшего образования Российской Федерации.

41-летний Валерий Фальков коренной тюменец. В 2000 году с отличием окончил Институт государства и права ТюмГУ по специальности "Юриспруденция", после этого поступил в аспирантуру и в мае 2003 года окончил ее досрочно. В 2007 году ему присвоено ученое звание доцента по кафедре конституционного и муниципального права ТюмГУ. Университет фактически возглавляет с октября 2012 года, сначала как исполняющий обязанности ректора, затем в марте 2013 года был избран ректором ТюмГУ. С 2014 года входит в резерв управленческих кадров под патронажем Президента РФ. С сентября 2016 года является депутатом Тюменской областной думы. В декабре 2018 года вошел в состав Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации. Более подробно с биографией нового министра можно ознакомиться здесь.

При Валерии Фалькове университет стал участником проекта "5-100" по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-образовательных центров. Также Фальков один из инициаторов создания Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.

Экс-губернаторы Тюменской области и Ямала Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин сохранили за собой кресла министра строительства и ЖКХ и министра природных ресурсов и экологии соотвественно.

Татьяна Тихонова