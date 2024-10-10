Кухарук 14 октября объявит новый состав правительства Югры

Последнее заседание Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в текущем составе состоялось в четверг, 10 октября, новый состав будет озвучен 14 октября, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.

На последнем заседании в прежнем составе правительства были приняты решения по ряду вопросов, в том числе прогноз социально-экономического развития округа и основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Правительством одобрен инвестиционный проект по производству дизельного топлива путем переработки вторичного сырья, он будет реализован в Нижневартовске. Также рассмотрели вопросы оказания мер поддержки семьям военнослужащих – участников специальной военной операции.

В завершение Кухарук поблагодарил каждого участника управленческой команды региона за совместную работу, за вклад в развитие экономики, социальной и других сфер, поручил аппарату губернатора, правительства Югры подготовить необходимые правовые акты об утверждении новой структуры правительства, ее состав будет озвучен на заседании 14 октября.

Отметим, в тюменских СМИ и телегам-каналах несколько месяцев муссируются слухи о переходе в правительство Югры ряда чиновников регионального и муниципального уровня, в том числе в связи с их недавними отставками.