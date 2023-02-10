В России увеличат заготовку плазмы крови

Россия увеличит объем заготовки плазмы крови для производства лекарств, сообщает Правительство РФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарств на период до 2030 года, на ее реализацию за три года направят почти 8 млрд рублей.

В рамках концепции планируется модернизировать учреждения, которые занимаются сбором и хранением крови, снизить стоимость заготовки плазмы за счет увеличения объемов, развивать взаимодействие с донорами.

Для этого в 2023-24 годах модернизируют плазмоцентры и учреждения Службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В 2025-27 годах переоснастят региональные учреждения Службы крови, а объем заготовки плазмы увеличат до 1,2 млн литров в год. С 2028 по 2030 год объем заготовки крови планируется довести до 1,8 млн литров в год. Это позволит создать значительный запас сырья для производства лекарств и откроет возможности для экспорта.