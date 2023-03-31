Почетным донорам в Тюменской области выплатили около 110 млн рублей

Более 6,6 тысячи почетных доноров, проживающих в Тюменской области, получили ежегодную денежную выплату, это федеральная мера соцподдержки и предоставляется ежегодно до 1 апреля.

Размер выплаты в 2023 году составил 16 578,10 рубля. Всего из федерального бюджета на эти выплаты жителям Тюменской области в 2023 году уже направлено почти 110 млн рублей. Подать заявление на ее получением можно на портале госуслуг, портале услуг Тюменской области и в МФЦ.

В дополнение к федеральным мерам социальной поддержки, в Тюменской области почетные доноры могут воспользоваться бесплатным проездом на основании электронной транспортной карты на общественном транспорте по городу и региону при предоставлении нужных документов.

За консультацией можно обратиться в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-1-00000-1 или в органы социальной защиты населения по месту жительства.