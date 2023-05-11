В Тюмени опровергли слухи о нехватке компонентов крови в медучрежедениях

10:30 11 мая 2023
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В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о нехватке крови и ее компонентов - она не соответствует действительности, сообщает информцентр правительства ТО и подчеркивает: в регионе сформирован достаточный запас компонентов крови, необходимый для оказания помощи пациентам.

"Есть достаточный запас компонентов крови, необходимый для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе пострадавшим от пожаров. Запас компонентов крови регулярно пополняется", - цитирует слова главврача Областной станции переливания крови Александра Гаврилея информцентр.

Желающие сдать кровь могут сделать это в плановом порядке. Областная станция переливания крови работает в будние дни с 08:00 до 13:30 по адресу: Тюмень, ул. Энергетиков, 35в. Филиалы принимают доноров в Ишиме и Тобольске.

Теги: доноры , станция переливания крови
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