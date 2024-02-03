Около 300 жителей Тюменской области отправили заявки на вступление в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России

По итогам прошлого года 69 тюменцев стали потенциальными донорами костного мозга.

Почта России, Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Русфонд с 2021 года реализуют совместный проект, который открыл новый этап в развитии донорства костного мозга в России. Благодаря Почте России вступить в регистр доноров костного мозга смогли жители удаленных и труднодоступных населенных пунктов, где нет медицинских офисов для взятия крови.

Донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 45 лет, оставить заявку в регистр можно на сайте https://rdkm.ru. После оформления онлайн-заявки кандидат получит по почте набор для взятия буккального эпителия (мазка из полости рта), бланки соглашения о вступлении в регистр, анкеты о состоянии здоровья, а также согласие на обработку и передачу персональных данных. Мазки с внутренней стороны обеих щек можно взять самостоятельно, без медицинского работника. После взятия биоматериала палочки и заполненные документы нужно отправить в регистр по почте. Пересылка образца для добровольца бесплатна, Почта России осуществляет отправку за свой счет, сообщает Тюменская линия.

"Наши партнеры по проекту не раз отмечали, что сотрудничество с Почтой России значительно улучшило качество рекрутинга потенциальных доноров в нашей стране. Горжусь земляками, которые изъявили желание стать донорами костного мозга. Проект "Спасите жизнь, станьте донором костного мозга" - важная миссия, которую мы реализуем вместе с партнерами", - отметил директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.