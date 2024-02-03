Около 300 жителей Тюменской области отправили заявки на вступление в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России

10:48 03 февраля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

По итогам прошлого года 69 тюменцев стали потенциальными донорами костного мозга.
Почта России, Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Русфонд с 2021 года реализуют совместный проект, который открыл новый этап в развитии донорства костного мозга в России. Благодаря Почте России вступить в регистр доноров костного мозга смогли жители удаленных и труднодоступных населенных пунктов, где нет медицинских офисов для взятия крови.

Донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 45 лет, оставить заявку в регистр можно на сайте https://rdkm.ru. После оформления онлайн-заявки кандидат получит по почте набор для взятия буккального эпителия (мазка из полости рта), бланки соглашения о вступлении в регистр, анкеты о состоянии здоровья, а также согласие на обработку и передачу персональных данных. Мазки с внутренней стороны обеих щек можно взять самостоятельно, без медицинского работника. После взятия биоматериала палочки и заполненные документы нужно отправить в регистр по почте. Пересылка образца для добровольца бесплатна, Почта России осуществляет отправку за свой счет, сообщает Тюменская линия.

"Наши партнеры по проекту не раз отмечали, что сотрудничество с Почтой России значительно улучшило качество рекрутинга потенциальных доноров в нашей стране. Горжусь земляками, которые изъявили желание стать донорами костного мозга. Проект "Спасите жизнь, станьте донором костного мозга" - важная миссия, которую мы реализуем вместе с партнерами", - отметил директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.

Теги: доноры , Почта России
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2024