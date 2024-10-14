Тюменские экс-чиновники вошли в состав правительства Югры

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук подписал постановления "О персональном составе Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" и "О распределении обязанностей между первыми заместителями Губернатора и заместителями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".

Согласно документам заместителями губернатора назначены бывшие сотрудники администрации города Тюмени.

Ирина Чудова возглавляет аппарат губернатора, правительства Югры, координирует и контролирует деятельность представительства Югры, департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции автономного округа, обеспечивает взаимодействие правительства Югры с думой округа, в том числе осуществляет координацию, согласованность действий исполнительных органов региона по вопросам законопроектной деятельности. В администрации города Тюмени Чудова должности замглавы курировала экономику, стратегическое развитие и правовую сферу.

Владимир Кильтау координирует и контролирует деятельность департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры, службы жилищного и строительного надзора автономного округа. В Тюмени он занимал пост замглавы города и был директором департамента городского хозяйства.

Андрей Пилипчук координирует и контролирует деятельность департамента государственного заказа автономного округа, региональной службы по тарифам, службы контроля Югры, обеспечивает координацию, согласованность действий исполнительных органов автономного округа, органов местного самоуправления муниципалитетов по вопросам распределения, расходования межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам из бюджета Югры. Экс-замглавы Тюмени был также директором департамента финансов и налоговой политики города.

В заместители губернатора также назначены сотрудники из правительства Тюменской области.

Елена Майер, возглавлявшая в Тюменской области департамент культуры, в Югре на новом посту координирует и контролирует деятельность департаментов культуры Югры, образования и науки автономного округа, физической культуры и спорта.

Наталья Огородникова, работавшая замдиректора департамента АПК в Тюменской области, в правительстве Югры координирует и контролирует деятельность департамента промышленности автономного округа, ветеринарной службы, службы государственной охраны объектов культурного наследия Югры.

Еще один представитель Тюмени, слухи об уходе которого в правительство Югры побуждалось в СМИ, депутат Тюменской гордумы Антон Терехин - он возглавил департамент соцразвития округа.

Также в составе нового правительства Югры будет работать Алексей Забозлаев. В должности первого заместителя губернатора Югры он координирует и контролирует деятельность департаменты недропользования и природных ресурсов автономного округа, труда и занятости населения автономного округа, службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа.

Заместитель губернатора Югры Эдуард Исаков обеспечивает координацию, согласованность действий исполнительных органов Югры, федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований региона по вопросам специальной военной операции, в том числе материально-технического обеспечения военнослужащих, организации гуманитарной помощи, мерам социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, мобилизации, а также иным вопросам; осуществляет взаимодействие с органами власти новых регионов РФ.

Азат Ислаев в должности зама губернатора координирует и контролирует деятельность Департаментов дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, строительства и архитектуры Югры, службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Югры.

Всеволод Кольцов как замгубернатора координирует и контролирует деятельность Департамента здравоохранения Югры, Департамента социального развития автономного округа, службы по делам архивов автономного округа, осуществляет взаимодействие с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Югры.

Заместитель губернатора Анатолий Уткин координирует и контролирует деятельность департаментов административного обеспечения автономного округа и по управлению государственным имуществом Югры.

Департаменты возглавляют: Сергей Афанасьев – замгубернатора, директор департамента экономического развития; Вера Дюдина — замгубернатора, директор департамента финансов; Павел Ципорин – замгубернатора, директор департамента информационных технологий и цифрового развития (руководит работами по защите информации); Роман Белкин – директор департамента труда и занятости населения; Александр Деменко – директор департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции; Алексей Дренин – директор департамента образования и науки; Матвей Каров – директор департамента ЖКХ и энергетики; Маргарита Козлова – директор департамента культуры; Софья Конух – директор департамента физкультуры и спорта; Юлия Коняева – директор департамента административного обеспечения; Артем Литвинов – директор департамента дорожного хозяйства и транспорта; Светлана Петрик – директор департамента по управлению госимуществом; Яков Самохвалов – директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей; Сергей Славянский – директор департамента госзаказа; Сергей Филатов – директор департамента недропользования и природных ресурсов; Александр Фролов – директор департамента строительства и архитектуры Югры – главный архитектор; Кирилл Харитонов – директор департамента внутренней политики.

Членами правительства Югры с правом совещательного голоса стали глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

На первом заседании правительства Югры в новом составе Руслан Кухарук в числе первоочередных задач обозначил:

- участие в формировании нацпроектов: "Команда региона должна быть максимально вовлечена в работу федеральных органов власти по определению структуры новых национальных проектов и сопровождению всех заявок, инициатив и предложений от округа. Югра должна быть активным участником существующих механизмов федеральной поддержки";

- формирование бюджета округа на 2025 год и 2026-2027 с учетом мнения жителей;

– поддержка участников СВО и членов их семей – приоритет абсолютно для каждого члена правительства;

– контроль за выполнением мероприятий, которые определены на текущий год в рамках государственных и муниципальных программ и контрактных обязательств.

Руслан Кухарук: