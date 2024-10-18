Новый полпред УрФО Артем Жога знакомится с Тюменской областью

Поддержка участников специальной военной операции и их семей – приоритет в работе регионального правительства, об этом и социально-экономической развитии региона губернатор Александр Моор рассказал полномочному представителю Президента в УрФО Артему Владимировичу Жоге на рабочей встрече.

"На покупку необходимой амуниции и оборудования для наших воинских подразделений мы уже направили свыше миллиарда рублей. В Тюменской области действуют 37 мер социальной поддержки ветеранов СВО и их родных. Также продолжаем оказывать шефскую помощь Краснодону Луганской Народной Республики", - сообщил Моор.

Помимо этого, губернатор подробно остановился в презентации региона на социально-экономических показателях: индекс промпроизводства растет. Только за последние пять лет нам удалось привлечь свыше 1,5 трлн рублей инвестиций в основной капитал. Как итог – благодаря активной социальной и демографической политике, благодаря федеральным программам и инициативам население Тюменской области начиная с 2006 года неуклонно увеличивается. Сейчас нас уже 1 млн 615 тысяч человек.