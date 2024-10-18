Энергетики демонтируют незаконные подключения к ЛЭП

Тюменские энергетики продолжают кампанию по борьбе с несанкционированным использованием инфраструктуры электросетевого комплекса. Для исключения рисков повреждения энергообъектов из-за сверхнормативных нагрузок специалисты "Россети Тюмень" намерены демонтировать незаконные подвесы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), сообщили в пресс-службе компании.

Вес кабеля и его натяжение между опорами линии электропередачи (ЛЭП) требуют обязательного расчета, так как неучтенная нагрузка может оказаться критической и привести к технологическому нарушению. Несогласованный подвес ВОЛС нередко приводит к перебоям электроснабжения потребителей, а также является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи.

Прежде чем устранить незаконно размещенные линии связи, энергетики направили в адрес собственников ВОЛС соответствующие обращения. Для исключения рисков повреждения оборудования провайдерам предложено самостоятельно демонтировать волоконно-оптические кабели. В противном случае демонтаж производится специалистами электросетевой компании, а в адрес оператора связи направляются исковые требования о компенсации затрат.

Работы по демонтажу кабелей связи, размещенных на опорах воздушных линий электропередачи, будут проводится с 28 октября в населенных пунктах Упоровского района и Голышмановоского округа. Со списком можно ознакомиться на сайте компании.