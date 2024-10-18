Артем Жога пожелал тюменским кадетам успехов в учебе

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога рабочий визит в Тюменскую область начал со знакомства с Тюменским президентским кадетским училищем.

Полпред вместе с губернатором Александром Моором, начальником ТПКУ Михаилом Логиновым осмотрел спорткомплексы, в учебном корпусе ему представили выставки, которые в рамках профдней проводят для воспитанников училища представители ТВВИКУ, Росгвардии, центра "Воин", клуба "Барс" и других структур, ознакомился с разработками кадет и спел с ними песню.

В личном общении с ребятами Артем Жога отметил важность образования:

Один из важнейших навыков – это умение учиться, то есть находить нужную информацию и осваивать её, – акцентировал полпред, обращаясь к курсантам. – Желаю вам успехов в учёбе, и чтобы знания и навыки, которые вы получите, вы применяли мирной жизни – для созидательного труда и процветания нашей великой России.

Артём Жога заострил внимание ребят на значимости школьного обучения: признался, что во время его участия в военных действий на Донбассе, ему очень пригодились знания, полученные в начальных и средних классах, особенно, география, топография, умение ориентироваться на местности.