В Тюменском районе при пожаре в многоквартирнике погиб человек

10:00 18 октября 2024
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Сообщение о пожаре в двухэтажном четырехквартирном жилом доме в селе Каскара на улице Садовой поступило в третьем часу ночи 18 октября.

Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Огонь повредил две квартиры. В результате происшествия погиб пожилой мужчина.

В тушении было задействовано 8 единиц техники и 22 человека личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

 

 

 

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