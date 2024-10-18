В Тюменском районе при пожаре в многоквартирнике погиб человек

Сообщение о пожаре в двухэтажном четырехквартирном жилом доме в селе Каскара на улице Садовой поступило в третьем часу ночи 18 октября.

Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Огонь повредил две квартиры. В результате происшествия погиб пожилой мужчина.

В тушении было задействовано 8 единиц техники и 22 человека личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.