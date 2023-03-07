Добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий

Граждане, вступившие в добровольческие формирования, созданные для выполнения задач СВО, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Оно будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы, сообщает Telegtam-канал правительства РФ.

"Для получения удостоверения необходимо подать заявление. Выдавать документ будут военные комиссариаты регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. В случае если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно", - отмечается в сообщении.