Александр Моор выделил материальную помощь жителям тобольских деревень, расположенных возле озера с зараженной рыбой

По 10 тысяч рублей получат взрослые и дети деревень Ачиры, Иземеть, Ишменево Тобольского района, расположенных возле озера Андреевское, рыба из которого стала источником гаффской болезни. Единовременную выплату жители получат уже в ноябре. Распоряжение об этом губернатор Тюменской области подписал 14 ноября.

Как следует из документа, деньги выделены из резервного фонда "в целях профилактики и предупреждения распространения заболевания гаффской болезнью, недопущению трудной жизненной ситуации, ... в связи с невозможностью использования в хозяйственно-бытовых целях озера Андреевское".

"Продолжаю держать на личном контроле ситуацию в деревне Ачиры. На очередном заседании оперативного штаба подтвердилось, что новых случаев заболеваний не зафиксировано. В регионе продолжает действовать запрет на вылов и реализацию рыбы из озера Андреевского Тобольского района, расположенного вблизи деревни Ачиры. Меры по предотвращению несанкционированной торговли рыбой на всей территории области усилены", - прокомментировал принятое решение в своих официальных аккаунтах глава региона.