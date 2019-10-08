С Перечнем наказов депутатам от жителей Тюмени можно ознакомиться на сайте думы

В перечень наказов, данных жителями Тюмени депутатам городской Думы VII созыва внесен 481 пункт, 120 из них уже реализуются.
Все наказы прошли экспертизу в администрации Тюмени и аппарате думы. В документ включены лишь те, что относятся к компетенции муниципальных органов власти и могут быть исполнены в рамках муниципальных программ.
Большинство пожеланий жителей касается благоустройства дворов и зон отдыха с оборудованием детских и спортивных площадок, развития сети социальных учреждений, оказания помощи отдельным гражданам.
С полным перечнем утвержденных наказов жителей можно ознакомиться здесь.
Остальные предложения горожан будут исполняться депутатами городской Думы самостоятельно в соответствии с Положением о наказах жителей. В этом списке 197 пунктов. Они также опубликованы на сайте думы.
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