В Тюменской области заработали избирательные участки

Единый день голосования стартовал в Тюменской области. С 8:00 открылись 170 избирательных участков, которые будут работать до 20:00.

Жителям региона предстоит выбрать 191 депутата разных уровней из 506 кандидатов. По результатам голосования новый состав думы сформируют в Ялуторовске и 12 муниципальных образованиях Тюменского района. В Абатском, Армизонском, Аромашеском, Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Уватском, Упоровском и Юргинском районах проходят довыборы в думы сельских поселений, В Тобольске - довыборы депутата в городскую думу.

В областной столице открыты 66 избирательных участков. Жители Калининского округа Тюмени будут выбирать депутата Тюменской областной думы по избирательному округу №19. Несмотря на ранний час, первые избиратели уже появились на участках в Тюмени, сообщили в ИА "Тюменская линия".

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья, маломобильные граждане имеют возможность голосовать дома. Письменное или устное заявление об этом нужно подать в свою участковую комиссию до 14:00 8 сентября 2019 года. Все обращения регистрируются непосредственно в день подачи заявления в специальном реестре.

Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков в 20:00. Предварительные итоги выборов будут озвучены уже 9 сентября.

Отметим, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, глав 19 субъектов федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ.