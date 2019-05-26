В Тюменской области выбирают претендентов на участие в выборах

Фото -

В Тюменской области 26 мая с 8 до 20 часов работают счётные участки, на которых жители смогут выбрать тех кандидатов, кто примет участие в выборах от партии "Единая Россия".

На предварительном голосовании в Тюменскую областную думу участвуют 8 кандидатов, в Ялуторовскую городскую Думу – 59 кандидатов. На дополнительный мандат в Тобольскую городскую Думу – 4 кандидата, в Думу Тюменского муниципального района – 2. В Думы сельских поселений – 336 кандидатов. Всего на 191 мандат заявился 439 кандидатов, сообщает пресс-служба ТРО партии

Губернатор Тюменской области, член Генерального совета "Единой России" Александр Моор сделал свой выбор на предварительном голосовании. Он подчеркнул, что всего на 191 мандат заявились 439 участников голосования.

"Это реальная политическая внутрипартийная конкуренция. В этом списке — люди с активной гражданской позицией, которые хотят сделать жизнь земляков лучше и комфортнее. У каждого из них — своя программа, свой взгляд на улучшение территории. О ней они рассказывали на дебатах, которые предшествовали предварительному голосованию. Я сам проходил процедуру предварительного голосования – участвовал в дебатах — и знаю, насколько это волнительно, но важно и нужно — как для участников, так и для жителей. Прошу вас прийти на свои счетные участки и сделать выбор", — отметил Александр Моор.

"Я прошу вас прийти на свои счетные участки и выбрать кандидатов, достойных представлять ведущую политическую силу страны на выборах в сентябре", — призвал Александр Моор.

Телефоны горячей линии, по которым можно уточнить адрес своего счетного участка: 8 (3452) 56-54-85, 8 (3452) 50-77-74, 8 (3452) 56-54-66, 8-932-200-99-52, 8 (3452) 56-57-49, 8 (34535) 2-06-27. Адрес участка для голосования также можно найти на сайте tyumen.er.ru в разделе "ПГ-2019".