Максим Афанасьев стал первым претендентом на должность главы Тобольска

Заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Тобольска. Кандидат использовал процедуру самовыдвижения. Предыдущий руководитель муниципалитета Владимир Мазур ушел в отставку в конце апреля этого года.

Прием документов на конкурс по отбору кандидатов продлится до 20 мая. Все документы пройдут проверку комиссией на соответствие их законодательству. Непосредственно конкурс состоится 28 мая, сообщает дума Тобольска.

На данный момент Максим Афанасьев является заместителем главы города Тюмени. В его полномочия входит координация и контроль деятельность департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города и управ административных округов Тюмени.