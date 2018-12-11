Прямую линию Александра Моора в "Одноклассниках" посмотрели более 256 тысяч пользователей

Скриншот - https://www.ok.ru/aleksandr.moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор 10 декабря провел прямую линию в социальной сети "Одноклассники". На данный момент она собрала свыше 256 тысяч просмотров.

В течение двух часов глава региона отвечал на вопросы, касающиеся образования, строительства и реконструкции дорог, мостов, школ и детских садов, переселения из аварийного жилья, благоустройства, экологии и многих других сфер жизни региона. Интересующие темы пользователи соцсетей могли оставлять под анонсом прямой линии с 7 декабря. Много вопросов поступило во время трансляции.

"Конечно, я успел ответить не на все поступившие вопросы. Но обращения, не прозвучавшие в прямом эфире, разумеется, не останутся без внимания. Их авторы получат объективные и полные ответы от моих заместителей или руководителей профильных департаментов", - отметил Моор и пообещал, что продолжит общаться с тюменцами и далее.