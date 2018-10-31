Слухи о повышении зарплаты тюменского депутата Евгения Заболотного не подтвердились

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный прокомментировал слухи о повышении своей заработной платы и получении дополнительных надбавок. Он сообщил, что изменений в структуре его зарплаты не будет.
Сохранение оплаты труда парламентариев на прежнем уровне регламентирует поправка в положение о муниципальной службе, принятие которой инициировал сам Евгений Заболотный. Он также добавил, что не будет получать 25% надбавку за ученую степень, так как такие надбавки депутаты и аппарат гордумы не получают уже более 10 лет. Таким образом, доходы членов городского парламента не изменятся по сравнению с думой предыдущего созыва.
"Я предложил не менять структуру заработной платы и оставить все, как есть", - прокомментировал Евгений Заболотный. Он также добавил, что бюджет на 2019 год предусматривает сокращение расходов на фонд оплаты труда депутатов на 8,5 млн рублей в рамках оптимизации расходов.
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