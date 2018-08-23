Александр Моор посетит важные объекты в Сургуте

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор 23 августа работает в Сургуте (ХМАО-Югра). Программа рабочей поездки включает посещение важных объектов города, среди которых – учреждения здравоохранения и спорта.

Так, Александр Моор побывает в Центре политехнического обучения ПАО "Сургутнефтегаз", а затем посетит Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии", где в 2017 году в рамках программы "Сотрудничество" возвели реанимационный корпус. Также врио главы региона отправится в Региональный центр адаптивного спорта. Его приобрели в 2016 году также в соответствии с программой "Сотрудничество". В центре Александр Моор пообщается со спортсменами, в числе которых рекордсмены Алина Марковская и Замир Шкахов. В завершение поездки состоится интервью в телекомпании "СургутИнформТВ".