Александр Моор посетил лыжероллерную трассу в Нягани

Лыжероллерную трассу длиной 1032 м разместили в Парковом переулке Нягани. Спортивный объект оценил врио губернатора Тюменской области Александр Моор во время рабочего визита в югорский город.

Александр Моор и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова посетили многофункциональную площадку, предназначенную как для профессионалов, так и любителей. Трассой могут пользоваться любители лыж, роликовых коньков, велосипедов, молодые мамы, пожилые люди, увлекающиеся скандинавской ходьбой и все жители города с активной жизненной позицией.

Протяженность трассы с асфальтовым покрытием составляет 1032 метра, ее рельеф позволяет спортсменам в летний период отработать технику бега на лыжероллерах.

Александр Моор поинтересовался, был ли сохранен рельеф местности при строительстве трассы. По словам директора центра Заура Гусейнова, рельеф оставили без изменений.

"Здесь есть достаточно сложные участки, которые мы оградили от новичков. По ним на лыжероллерах катаются профессиональные спортсмены, а на роликах с такого уклона ездят только уверенные молодые люди", – пояснил Заур Гусейнов. Травм, по его словам, никто не получал.

Рядом с трассой в рамках благоустройства территории появилась воркаут-площадка. Александр Моор и Наталья Комарова пообщались с юными спортсменами, которые занимались на турниках. Ребята продемонстрировали гостям несколько сложных упражнений на брусьях, пишет "Вслух.ру".

Напомним, 15 августа врио губернатора Тюменской области Александр Моор находится в Нягани с рабочим визитом. Вместе с Натальей Комаровой он посетил завод "Няганьгазпереработка".